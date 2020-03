Ana Hickmann comemora aniversário do filho e se declara: Faço tudo por você e para você

07/03/2020 | 17:11



Além de ser uma profissional reconhecida nacionalmente, Ana Hickmann, nascida em 1º de março de 1981, também é uma baita de uma mamãe-coruja! A apresentadora não esconde o amor que sente por Alexandre Jr., fruto de sua relação com Alexandre Correa, e nas redes sociais vive se derretendo pelo pequeno!

No aniversário de seis anos de idade do pequeno, por exemplo, ela postou uma série de fotos e se declarou para o menininho:

Meu menino está crescendo!! Hoje você completa seis aninhos, lindo, forte, amoroso, generoso, o melhor filho do mundo. Como eu te amo. Faço tudo por você e para você. A mamãe vai até a lua se for preciso. Te amo!! Te amo!!! Este ano você pediu para mamãe e para o papai uma festa do pijama e acampamento com seus amigos, e não é que deu certo. Feliz aniversário !!!!!! #maedemenino #bdyalexandre #6anos.

Fofo, né?