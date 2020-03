Guilherme Piva e Vivianne Pasmanter repetem dobradinha em Nos Tempos do Imperador

07/03/2020 | 16:11



A cada dia que passa a indústria cinematográfica se renova e efeitos especiais são aprimorados, novos tipos de filmagens são testadas e, é claro, diferentes formas de edição surgem. Porém, em meio a toda essa evolução, ainda cabe aos atores e atrizes fazerem um grande esforço para viver um personagem e, às vezes, precisam ficar irreconhecíveis por conta de uma papel. Como é o caso dos atores Guilherme Piva e Vivianne Pasmanter, que deram vida a Licurgo e Germana em Novo Mundo e vão repetir a dobradinha em Nos Tempos do Imperador, novela que substitui Éramos Seis.

Licurgo e Germana continuam morando na Taberna dos Porcos e são casados há anos. Vivem no local com o casal Quinzinho, papel de Augusto Madeira, e Clemência, a quem Dani Barros dá vida. Licurgo acha que sabe cozinhar, mas seus feitos continuam sendo rejeitados. Se passa por inválido para enganar Quinzinho e Clemência e aplica golpes no casal. Continua sendo a personificação do jeitinho brasileiro de se dar bem e de tirar vantagem em cima dos outros.

Germana perturba a vida dele e do casal Quinzinho e Clemência. Se passa por inválida também e aplica golpes no casal junto com o marido. Continua autoritária, preguiçosa e mandona.

Esses dois prometem, né?