O cerco se fecha

07/03/2020 | 15:17



A cada dia, ante o trabalho realizado pelos órgãos de controle, fiscalização e investigação, cristaliza-se mais a desconfiança de que o erário são-caetanense foi palco de “tenebrosas transações”, como compôs Chico Buarque na letra-denúncia da música Bastidores, por ocasião da realização do Natal Iluminado, em 2016. Divulgada em reportagem exclusiva deste Diário na edição de hoje, a manifestação do Ministério Público de Contas, atestando o que classificou de “graves falhas”, é o mais novo passo rumo ao esclarecimento total do que ainda permanece obscuro na execução do acordo entre Prefeitura e Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano).

O advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), presidente da Aciscs na época dos fatos, e Paulo Pinheiro (DEM), então prefeito, encontram dificuldades cada vez maiores para contestar revelações que surgem no decorrer das investigações. Quanto mais tentam explicar, mais abrem espaço para novas dúvidas. “As defesas juntadas aos autos não elidem as inconformidades aventadas”, escreveu a procuradora do Ministério Público de Contas Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.

Parece já estar claro e inequívoco o fato de que o R$ 1 milhão saído dos cofres da Prefeitura não foi, ao menos em sua totalidade, gasto exatamente na promoção da campanha natalina. Quando não faltam notas comprovando serviços alegadamente realizados, abundam registros de pagamento de itens que não necessariamente têm a ver com o evento – como a de um jantar regado a bebidas alcoólicas.

Com a manifestação do MPC, crescem as chances de o Tribunal de Contas do Estado, a quem caberá sentenciar o caso, considerar ilegal o convênio entre a Prefeitura e a Aciscs. O próximo passo será identificar a exata participação de cada agente envolvido para que, cada um de acordo com a sua responsabilidade, restitua os valores utilizados de forma errada aos cofres públicos, de onde nunca deveriam ter saído. Pelas informações colhidas pela CPI que apura o caso na Câmara, o cerco vai se fechando em torno de Walter Estevam Junior. Ele nega. A ver.