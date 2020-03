Ben Affleck viaja para Cuba com nova Bond Girl e acende rumores de romance

07/03/2020 | 15:11



Será que está rolando? Ben Affleck foi visto em Havana, Cuba, com Ana de Armas, atriz famosa pelo longa Entre Facas e Segredos, e acendeu os rumores de um romance entre os dois.

Os atores do drama, que terminaram recentemente as gravações do filme, Deep Water, não fizeram questão de esconder o passeio. Na última sexta-feira, dia 6, eles posaram para fotos com o chef de cozinha de um restaurante local e também foram filmados conversando com fãs - Ben, inclusive, é fluente em espanhol, enquanto Cuba é a terra natal de Ana. Uma fonte contou à revista Us Weekly:

Ben e Ana foram vistos saindo da loja Clandestina na sexta-feira por volta das 11 da manhã e meio-dia. Estavam apenas os dois e o motorista. Ben tirou fotos com os fãs. Ele estava bem alegre, fazendo caras engraçadas em selfies com os fãs.

Ana de Armas, que tem 31 anos de idade, é uma atriz em ascensão em Hollywood, e após Entre Facas e Segredos, estará em 007 - Sem Tempo Para Morrer, que tem data prevista para novembro de 2020.

Em Deep Water, o personagem de Ben Affleck é acusado de matar os amantes de sua esposa, vivida por Ana, após permitir que ela tenha affairs fora do casamento para evitar um divórcio. De acordo com o Daily Mail, o longa, que estreia no final de 2020, é dirigido por Adrian Lyne e contará com várias cenas de sexo entre os dois. Será que eles também estão próximos atrás das câmeras?