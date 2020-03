Gloria Maria homenageia médico que fez sua cirurgia no cérebro: Guiado por Deus

07/03/2020 | 15:10



Gloria Maria emocionou seus seguidores ao publicar uma homenagem ao cirurgião Paulo Niemeyer Filho, responsável por fazer a sua cirurgia no cérebro, que aconteceu no final de 2019 e foi feita para tratar uma neoplasia, tumor que se dá por crescimento do número de células, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Em seu Instagram, Gloria publicou uma foto ao lado do médico e deu detalhes sobre a ocasião em que o clique foi feito:

Tenho vivido no presente e, apesar de ter seis anos, esta foto está atualíssima. Ela foi feita no casamento do meu compadre Bruno Astuto e quem está comigo é o neurocirurgião Paulo Niemeyer, que fez a cirurgia que salvou minha vida.

Ela continuou, contando as coisas que melhoraram em sua vida após a cirurgia, e dizendo que toda essa melhora foi graças ao trabalho do cirurgião:

Uma luta de seis horas em que ele foi guiado por Deus. Estou vivendo um processo de transformação. E só o tempo vai dizer o que tudo isso significa. Sim, tempo, porque o doutor Paulo está me devolvendo até o tempo. Desde que essa história começou tenho acordado por volta das cinco da manhã, o que antes era muito difícil. O Dr. Paulo também vem conseguindo me devolver a alegria e o bom humor nesses tempos difíceis, e a confiança. Com ele consigo ter a segurança de que o pesadelo está chegando ao fim.

E finalizou mostrando os aprendizados que teve após passar pelo procedimento delicado:

A foto tem seis anos. A cirurgia durou seis horas. Parece que o nosso número é o seis. Então já começo a imaginar nossa próxima foto daqui há seis anos como vai ser! Prepara! Neste processo estou aprendendo também que em qualquer situação é possível se transformar . E que a arte de viver está na capacidade de transformação. Obrigada, Dr. Paulo.

Em apenas duas horas o clique recebeu mais de 13 mil curtidas e diversos comentários - dentre eles o de Patricia Poeta, que escreveu:

Que lindo! Estamos aqui mandando muitas energias boas pra você, Gloria, querida! De coração! Beijos!