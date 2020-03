Leipzig fica no zero com o Wolfsburg e Bayern pode abrir cinco pontos no Alemão

07/03/2020 | 13:35



O RB Leipzig tinha a chance de ficar ainda mais perto da liderança no Campeonato Alemão neste sábado, mas ficou no 0 a 0 com o Wolfsburg, fora de casa, e pode ver o Bayern de Munique se distanciar na ponta da tabela.

O empate sem gols mantém o Leipzig em segundo, agora com 50 pontos. O Bayern, porém, pode chegar a 55 caso vença o Augsburg na manhã deste domingo, às 11h30, em Munique. Já o Wolfsburg chega aos 36 pontos e fica em sétimo, a uma posição da Liga Europa.

Apesar da chance desperdiçada neste sábado, o Leipzig pode se reabilitar com a torcida na terça-feira, quando recebe o Tottenham pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na Inglaterra, os alemães fizeram 1 a 0.

Em outro jogo da 25ª rodada neste sábado, o Bayer Leverkusen recebeu o Eintracht Frankfurt e levou a melhor, triunfando por 2 a 0. O lateral-esquerdo Wendell e Paulinho, brasileiros, foram titulares da vitória mandante. O atacante fez os dois últimos gols do confronto no segundo tempo. Kai Havertz e Karim Bellarabi fizeram os outros tentos no começo da partida.

O resultado deixa o Leverkusen no quarto lugar da tabela, com 47 pontos, um atrás do Borussia Dortmund e um à frente do Borussia Mönchengladbach. As duas equipes se enfrentam ainda na tarde deste sábado, às 14h30. Já o Frankfurt estaciona nos 28 pontos, em 12º.

Em busca dos primeiros times do campeonato, o Schalke 04 enfrentou o Hoffenheim, em casa, e empatou por 1 a 1. O autor do gol em Gelsenkirchen foi marcado por Weston McKennie, enquanto Christoph Baumgartner empatou. Com a igualdade, os anfitriões vão aos 37 pontos, na sexta posição, três à frente do Hoffenheim, que soma 35.

Um pouco atrás do Schalke, o Freiburg recebeu o Union Berlin e também levou a melhor pelo placar de 3 a 1 neste sábado. Os autores dos gols da vitória foram Roland Sallai, Christian Gunter e Robin Koch, enquanto Sebastian Andersson fez o de honra para os visitantes. Com isso, o time da casa vai para o oitavo posto, com 36 pontos. O clube da capital é o 11º, com 30.

Na briga contra o rebaixamento, o Werder Bremen foi à capital da Alemanha para enfrentar o Hertha Berlin e ficou no empate de 2 a 2. Josh Sargent e Davy Klaassen anotaram os tentos visitantes, enquanto Niklas Stark e o atacante brasileiro Matheus Cunha, da seleção olímpica, igualaram.

Com a igualdade, o Werder fica na vice-lanterna e chega aos 18 pontos, três a menos que o Fortuna Dusseldorf, que abre a zona da degola em 16º e joga neste domingo. Já o Hertha é o 13º, com 28 pontos. O lanterna é o Paderborn, que perdeu para o Colônia na sexta-feira e tem apenas 16 pontos.