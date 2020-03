Bruno Gagliasso reconhece fã da época de Chiquititas em foto e ela surta: Partiu surubão de Noronha

07/03/2020 | 13:10



A nutricionista Gabriela Jourdain usou seu Twitter para contar uma história bem engraçada envolvendo Bruno Gagliasso, e acabou sendo notada pelo próprio ator!

Ela contou que quando tinha sete anos de idade adorava o personagem Rodrigo de Chiquititas, que era interpretado pelo Bruno, e chegava até mesmo a beijar a televisão quando ele aparecia em cena. Certo dia descobriu que o pet shop em que levava seu cachorro era o mesmo em que a família de Gagliasso levava o animalzinho deles, e sua mãe acabou conseguindo o número de telefone da mãe do ator, e as duas armaram o tão sonhado encontro entre os dois. Em um trecho da história, ela escreveu:

Em setembro de 2000 eu fui até o apartamento da família do Bruno e tirei o equivalente a um rolo de câmera fotográfica com ele e a família toda dele! Só queria que o Bruno Gagliasso visse isso tudo, para eu saber se ele lembra, depois de 20 anos, dessa mini superfã do início da carreira dele.

E não é que ele viu mesmo? Giovanna Ewbank marcou o marido no tweet e ele respondeu para Gabriela:

Não pode ser! Eu lembro, claro! Você tá bem, Gabi?

A nutricionista surtou e respondeu o ator:

Partiu surubão de Noronha! Zueira, eu tô muito feliz! Obrigada por esse momento, Deus! Eu sabia que um dia eu ia conseguir! Eu tenho 27 anos [de idade] e lembro como se fosse ontem o que eu senti! Quase quis ser atriz por sua causa!

Ele ainda brincou na resposta:

Se você tá falando em surubão de Noronha eu acho que não preciso te contar as coisas que aconteceram e que não aconteceram na minha vida até aqui! Um beijo pra você e pra sua mãe.