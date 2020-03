Atriz confirma affair com Marcelo Adnet durante crise no casamento do ator: Não tem fake news, tá tudo certo!

07/03/2020 | 12:10



Polêmica! A atriz Analu Bastos usou seu Instagram para confirmar o envolvimento que teve com Marcelo Adnet em fevereiro de 2020, e revelou que havia sido enganada pelo ator, que teria dito estar separado da esposa, Patrícia Cardoso.

Nos stories, ela compartilhou uma entrevista e disse que tudo o que foi citado era verdade:

Fui acordada pela mãe no susto com essa bomba! Mas querem saber? Não tem nada de fake news! Tá tudo certo!

Na entrevista, a atriz, que mora em Porto Alegre, revelou que foi para São Paulo no dia 2 de fevereiro, quando Adnet participava do quadro Ding Dong no Domingão do Faustão, e retornou à sua cidade no dia seguinte. Sua hospedagem e passagem foram pagas pelo humorista.

Ela ainda contou que sempre quis conhecer o artista e que sentia muita atração por ele, mas que por morarem em cidades diferentes não tinha tido a oportunidade de encontrá-lo. O envolvimento aconteceu após anos conversando virtualmente, quando eles decidiram que era hora de se encontrarem.

Ela afirmou, também, que não tinha a intenção de expor o affair, e que só o fez porque no final de fevereiro viu Adnet junto com a esposa durante o Carnaval do Rio de Janeiro, mesmo tendo dito para a atriz que estava separado.