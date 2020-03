Brad Pitt e Angelina Jolie voltam a brigar na justiça pela custódia dos filhos

07/03/2020 | 12:10



Mais de um ano após Brad Pitt e Angelina Jolie chegarem a um acordo temporário em relação à custódia dos filhos, parece que o ex-casal recorreu à justiça novamente para resolver o assunto. De acordo com o site The Blast, agora os astros de Hollywood ainda lutam pela guarda de cinco de seus seis filhos - Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne - já que o mais velho, Maddox, completou 18 anos de idade.

Apesar do acordo temporário, Pitt e Jolie ainda não finalizaram o processo, e a atriz entregou no dia 3 de março de 2020 os documentos de avaliação da custódia dos filhos. Apesar de todos os trâmites judiciais estarem sendo feitos de forma privada, esses relatórios servem para que o juiz avalie os pais dos menores de idade em relação a abuso infantil, abuso de substância ou problemas psicológicos, antes de dar seu veredicto final sobre a guarda - vale lembrar que Angelina acusou Brad de ser abusivo na relação com Maddox logo que o processo de divórcio se iniciou, mas as acusações não foram comprovadas após investigação judicial.

Além do acordo de custódia das crianças, Brad e Angelina ainda precisam dividir seus bens, em especial a vinícola Miraval, avaliada em 60 milhões de dólares - ou 277 milhões de reais - que eles compraram em 2011.

Para quem não lembra, a atriz também tem planos para se mudar dos Estados Unidos, mas só poderá fazer isso quando os mais novos - Knox e Vivienne - completarem 18 anos de idade. Em entrevista para a Harper''s Bazaar no final de 2019, ela disse:

- Eu adoraria morar no exterior e o farei assim que meus filhos tiverem 18 anos de idade. Agora eu estou tendo que ficar onde o pai deles escolhe morar.