Possível vítima de latrocínio, homem é assassinado em Mauá

Da Redação



07/03/2020 | 11:12



Um homem, identificado como Edivaldo Paulo de Melo Filho, foi assassinado enquanto estava em frente a um bar na cidade de Mauá na manhã deste sábado. A polícia ainda investiga o caso e não descarta a possibilidade do homem ter sido vítima de latrocínio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Edivaldo estaria em frente a um bar, na Rua Rio de Janeiro, na cidade, quando o suspeito, vestindo uma camiseta azul, teria abordado a vítima e disparado contra sua cabeça.

Os policiais relataram que uma testemunha que presenciou a cena afirmou que viu o homem de camiseta azul disparando contra Edivaldo para, logo em seguida, correr em direção à rua Itabuna, onde teria subido na garupa de uma moto e empreendido fuga. A mesma testemunha alegou que ouviu de homens que frequentavam o bar no momento do crime, que Edivaldo aparentava estar com quantia em dinheiro na carteira.

Os policiais informaram que a carteira da vítima estava ao lado do corpo e que, por esse fato, adotaram, em um primeiro momento, linha de investigação que aponta para roubo seguido de morte

Familiares de Edivaldo relataram aos policiais que o homem não possuía inimizades, que não relatou nenhum tipo de ameaça e que não havia se envolvido em nenhuma briga recentemente.

As investigações estão a cargo do 1° DP (Centro) de Mauá, onde boletim de ocorrência foi lavrado.