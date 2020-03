Marcius Melhem se pronuncia após afastamento da TV Globo: Indignação

07/03/2020 | 10:11



Marcius Melhem se pronunciou pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo seu nome e a TV Globo. Por meio de nota enviada à imprensa, o ator disse estar indignado sobre os rumores dos motivos que o levaram a se afastar da emissora. Ele esclareceu que a decisão partiu dele, já que pediu para ficar quatro meses fora do país para cuidar de sua filha, que passa por um problema de saúde e precisará realizar uma cirurgia nos Estados Unidos.

É com total indignação que Marcius Melhem recebe os questionamentos sobre as razões que o teriam levado a pedir uma licença de quatro meses à TV Globo. A decisão de se afastar de suas atividades na emissora foi do próprio Melhem e não tem relação alguma com as maldades veiculadas. Melhem sempre manteve uma postura reservada da sua vida pessoal, sobretudo o que diz respeito às suas filhas, as quais nunca expôs em nenhuma ocasião. Porém, diante do que vem sendo noticiado, esclarece que o motivo do seu afastamento se deve a um problema de saúde que uma de suas filhas está atravessando, necessitando de uma cirurgia, que será realizada nos Estados Unidos, onde a família deverá permanecer, parte desse período, até a pronta recuperação da menina, diz a nota.

Desde o final do ano passado, o nome de Marcius estava envolvido em boatos de supostas denúncias feitas por outros humoristas da emissora contra ele por assédio moral, entre os nomes estava o de Dani Calabresa. Segundo o colunista Maurício Stycer, a Rede Globo confirmou via comunicado o afastamento o profissional, sem citar qualquer polêmica envolvendo o nome dele:

Por motivos pessoais, Marcius Melhem deixou a liderança dos projetos de Humor. Com isso, a área de Criação e Produção de Conteúdos da Globo, sob a direção de Carlos Henrique Schroder, vai redesenhar a sua estrutura de Dramaturgia. Os projetos de Humor, assim como os de Dramaturgia Diária e Semanal (novelas e séries), ficarão agora sob a responsabilidade direta de Silvio de Abreu. Com Silvio, compõem o time de Gênero dos Estúdios Globo os diretores de Variedades Mariano Boni (programas de entrevistas e talk shows) e Boninho (programas de auditório, realities, games e musicais). Marcius solicitou ainda licença das funções de roteirista e ator por um período de quatro meses.

Ainda de acordo com Stycer, um comitê de ética foi instalado no Grupo Globo para apurar as acusações de assédio e plágio contra o ator. O processo foi iniciado em janeiro e levou dezenas de funcionários e ex-funcionários a testemunharem sobre o caso. O resultado da investigação teria sido informado aos envolvidos na última semana. Logo em seguida, Melhem pediu a licença à emissora.