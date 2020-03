Quem cuida de quem cuida?

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 00:25



Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e todo mundo aproveita para falar sobre este ser que é tudo ao mesmo tempo, inclusive, algumas são mães. Mas não é raro ouvir reclamações de quem também assume este papel no sentido de as pessoas esquecerem que ali também tem alguém com vontades, medos, solidão.

Pensando nisso, o Sesc São Caetano criou o projeto Cuidar de Quem Cuida, com atividades que propõem sensibilizar reflexões com enfoque nos atos de cuidar e aos cuidadores de bebês e crianças de até 6 anos. No dia 14, a partir das 14h, será realizado bate-papo aberto para a escuta e acolhimento com o tema Maternidades: Onde Dói ser Mãe?, mediado pela psicanalista Roberta Kehdy. A entrada é livre e gratuita.

Ainda sobre o tema, a primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra, comentou, em almoço especial pela data, que sempre tenta observar a questão de tratar a mulher como um todo em seus trabalhos na cidade. “Está sendo cuidada com toda a atenção que merece e em várias áreas, especialmente na qualificação profissional. A Prefeitura tem que trabalhar de forma plural. A mulher é a força motriz da família.”