Bete acena a Lobo e estranha aliados

Fábio Martins



07/03/2020 | 00:09



O posicionamento da pré-candidata à Prefeitura de Santo André pelo PT, vereadora Bete Siraque, ao sair, recentemente, em defesa do colega de Câmara Sargento Lobo (SD), no caso sobre o então assessor acusado de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio na cidade, chamou atenção do meio político e estranhou aliados. Ela citou em discurso, na tribuna, ter certeza de que o nobre edil, policial reformado da PM, irá prestar todos os esclarecimentos que vão na contramão de eventual obstrução de Justiça no episódio. O aceno da petista surpreendeu, principalmente diante da postura de Lobo em relação ao PT e a ela própria – já houve falas grosseiras direcionadas por parte dele, o que foi cogitado, inclusive, possibilidade de inserção em comissão de ética por quebra de decoro parlamentar –, além da bandeira do mandato de Bete, em defesa de pautas feministas.

BASTIDORES

Regionalidade

Pré-candidato ao Paço de São Bernardo pela oposição, Luiz Marinho (PT), que foi recebido ontem para agenda na sede do Diário, disse que pretende voltar ao governo, que já ocupou por duas vezes, entre 2008 e 2016, pensando não apenas na cidade. “É preciso construir a regionalidade”, defendeu, em clara alfinetada ao atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Orlando Morando (PSDB), que nos dois anos em que ficou na presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 2016 e 2017, provocou a saída de São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra – todas já restabelecidas.

Chapa

Depois de garantir a dobrada com o ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos) para sair como seu vice na chapa majoritária, o pré-candidato ao Paço andreense Ailton Lima (PSB) cuida de montar a proporcional. Ontem, ele conversou com o vereador Luiz Alberto (PT) e o ex-parlamentar Carlos Ferreira (Cidadania) em uma mesa da Caboclo Ball – a famosa quadra de futebol do ex-secretário de Governo petista Arlindo José de Lima.

Da situação para a oposição

Coordenador do PDT regional, Junior Orosco comemorou ontem a filiação do vereador mauaense Tchakabum, que, aproveitando a janela partidária, deixou o PRP.

Aproximação

Três prefeitos do Grande ABC se encontraram ontem na sede do Diário, em Santo André, em visita de cortesia à diretoria do jornal. Nos bastidores, a eleição de outubro dominou as conversas de Paulo Serra (PSDB-Santo André), José Auricchio Júnior (PSDB-São Caetano) e Atila Jacomussi (PSB-Mauá). Os três demonstraram fina sintonia no discurso e não seria surpresa se este último anunciasse, em breve, voo em direção ao ninho tucano ou a partido aliado. Não é de hoje que Atila está incomodado com o que julga ser falta de respaldo do comando estadual da sigla.