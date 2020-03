Filiado do PSB pede expulsão de Kina por contrariar diretrizes

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 00:07



Filiado ao PSB, Italo Rafael dos Santos pede expulsão do vereador Jorge Kina (PSB), de Santo André, sob alegação de que o parlamentar não estaria seguindo as diretrizes do partido na cidade. O documento foi protocolado anteontem no diretório municipal da sigla, com representação também no diretório estadual socialista, pedindo abertura de análise do caso na comissão de ética da legenda.

Conforme texto do documento, os atos praticados pelo vereador, que mantém cadeira na casa diante da licença do colega Roberto Rautenberg (Republicanos) – socialista é primeiro suplente da coligação PSB-Republicanos –, repercutem em todo o Grande ABC e atingem a imagem do partido. “O PSB em nenhum mandato desta gestão cravou alinhamento favorável à gestão do Executivo (chefiado pelo prefeito Paulo Serra, PSDB). Pelo contrário. Sempre se posicionou como oposição aos planos do Executivo que fossem opostos aos princípios, valores e determinações do PSB”, diz o pedido de desligamento. O registro cita votação favorável à concessão de parte do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Presidente municipal do PSB e também pré-candidato ao Paço, Ailton Lima (PSB) já declarou publicamente que Kina não terá a legenda para concorrer à reeleição neste ano e que o PSB não tem vereador na cidade. Para Ailton, a candidatura de Kina é “problema da gestão Paulo Serra”.

Além de Kina, Ailton Lima também estendeu o aviso ao ex-vereador Marcos da Farmácia, também suplente que chegou a exercer parte da legislatura. A alegação do mandatário do PSB andreense é a de que Kina e Marcos atuaram como vereadores da base governista, o que não é diretriz da sigla, que apresentará projeto próprio no pleito majoritário.

Na tentativa de se antecipar ao pedido de expulsão da legenda, Kina procurou dirigentes estaduais, logo após o Carnaval, com intenção de permanecer nos quadros do PSB. O argumento cita ser natural parlamentar ter espaço na chapa proporcional. Ele chegou a afirmar que, conforme apurou com integrantes da executiva estadual, o PSB não gostaria de perder um vereador com mandato já estabelecido na cidade. Ailton Lima avaliou que o parlamentar “perderia tempo” realizando essa movimentação.

Procurado, Kina não retornou aos contatos da equipe do Diário.