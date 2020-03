'BBB 20': Prior, Gizelly e Manu Gavassi vão para o quarto branco

06/03/2020 | 22:36



Depois de nove edições sem o cômodo, o Big Brother Brasil 20 contou nesta quinta-feira, 5, com o retorno do quarto branco. Os participantes Felipe Prior, Gizelly Bicalho e Manu Gavassi irão ficar no quarto até, no máximo, domingo, 8.

Os três foram escolhidos após a prova do anjo, realizada nesta sexta-feira, 6, que era autoimune e foi ganha por Ivy. Como castigo do monstro, ela tinha que escolher um participante para ir para o quarto branco, e ela escolheu Prior. Em seguida, ele pode escolher duas pessoas para acompanhá-lo, e ele optou por Gizelly e Manu.

O trio já está no quarto branco, onde foram informados de que estão automaticamente no paredão. Entretanto, caso um dos três aperte um botão vermelho os outros dois participantes retornarão para a casa e ficarão livres do paredão, enquanto o outro permanecerá no paredão.

O quarto é um cômodo todo branco, com um botão vermelho no centro. Nele, os participantes ficam isolados do resto da casa. Aqueles que entram no quarto usam um macacão branco e são proibidos de sair, não podendo aproveitar a infraestrutura da casa, como a piscina ou a academia. Eles recebem comida em bandejas.

O quarto surgiu na edição de 2009, quando foi utilizado duas vezes no programa. O recurso retornou em 2010, e foi usado apenas uma vez. Essa é a primeira vez desde então que o cômodo, que divide a opinião dos participantes que estiveram nele, volta para o Big Brother Brasil.