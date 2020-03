Após eliminação, Ramalhão muda foco e vai para cima do Oeste

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 00:01



O Santo André joga hoje, às 15h, contra o Oeste, no Bruno Daniel, para comprovar que a derrota de quarta-feira para o Goiás (2 a 0), que significou a eliminação na Copa do Brasil, já é página virada. Jogadores e o técnico Paulo Roberto repetem insistentemente que o foco está no Campeonato Paulista, no qual o Ramalhão é o líder geral, com 19 pontos.



A partida vai marcar o primeiro duelo da dupla de zaga formada por Odair Lucas e Héliton, que substituem Luizão (machucado) e Rodrigo (suspenso). Essas devem ser as únicas novidades na escalação.



Mesmo com pouco tempo de campo, Odair Lucas demonstra confiança na parceria com Héliton. “Infelizmente nossos dois zagueiros estão fora, mas acaba sendo oportunidade para quem vem treinando e esperando uma chance. Héliton e eu não fizemos nenhum jogo oficial juntos, mas treinamos, fizemos amistosos e acredito que não vamos ter muitas dificuldades. Temos de jogar na superação e na raça para sair com a vitória”, sugeriu.



O zagueiro ignorou o fato de o Oeste ser o pior time do Estadual, com uma vitória em oito rodadas. “Este jogo vai ser difícil. Independentemente da situação deles na tabela, sabemos que têm jogadores experientes e de qualidade. Se dermos bobeira podemos perder. Agora estamos 100% focados no Paulistão, somos os líderes, então a equipe deles deve nos respeitar também. Temos de fazer prevalecer o fator casa e não se empolgar com a posição na tabela”, destacou Odair Lucas, que assumiu o baque pela eliminação. “Grupo sentiu um pouco, acabou sendo ruim para o clube e individualmente para os jogadores, mas temos elenco experiente, rapaziada já virou a chave”, acrescentou.



O técnico Paulo Roberto também pede atenção ao Oeste. “Jogo decisivo, vamos enfrentar o último colocado, mas contra o Mirassol eles tiveram postura e poderiam ter conseguido resultado melhor. Quando chega nessa situação, com a equipe na zona de rebaixamento, mas matematicamente com chances de escapar, o jogo se torna ainda mais difícil”, avaliou.