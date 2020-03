São Caetano lança currículo municipal para educação básica

Vanessa Soares Oliveira

Diário do Grande ABC



06/03/2020 | 23:59



A Prefeitura de São Caetano lançou na noite de ontem o currículo municipal de educação, que será aplicado nas escolas desde o infantil até o 9º ano do ensino fundamental. A cidade é uma das 24 entre as 645 do Estado de São Paulo que não aderiram à grade paulista e optaram por elaborar as próprias diretrizes.

O currículo se baseia nas exigências da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que define conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica aprovado em dezembro de 2017, mas foi desenvolvido com foco nas necessidades do município.

“Não dá para imaginar o quanto isso vai ter de peso na história da educação pública de São Caetano. Fico muito feliz, porque há alguns anos ter o próprio currículo era algo impensável e hoje estamos aqui, comemorando este ato tão importante”, declarou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

“Eu quero parabenizar todos os professores e as equipes gestoras porque mais uma vez mostram o grande compromisso que têm com a educação, deixando legado muito importante na história de São Caetano”, afirmou Fabrício Coutinho de Faria, secretário de Educação.

Cerca de 470 formadores, o que representa um terço dos profissionais da rede municipal – composta por 1.800 educadores –, participaram de forma direta no desenvolvimento do documento, além de cerca de outros 100 indiretos, conduzidos por Denise Pattini, diretora do Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação Zilda Arns).

“O processo de criação foi extremamente colaborativo. É importante falar que quando um documento é construído pelos próprios educadores da cidade, ele se enxerga e vai tirar as diretrizes do papel e vivenciar tudo aquilo na prática”, explicou Denise.

Além disso, ela ressaltou que o diferencial do currículo municipal é a inclusão. “O grande avanço é que tudo o que está ali é possível para todas as crianças. Não existe um capítulo que trate do assunto. Não foi segmentado porque faz parte do documento como um todo. O que nós vamos fazer agora são as adaptações, os planos individuais com base na necessidade de cada aluno”, acrescentou.



ABONO SALARIAL



Durante o evento, Auricchio sancionou a lei do abono da educação pública do município. O benefício, que tem custo total de cerca de R$ 24 milhões no ano, será concedido em 12 parcelas.

A primeira delas, referente ao mês de janeiro, será paga no dia 13 deste mês; a segunda, de fevereiro, no dia 20, e no início de abril será feito o pagamento referente a março – assim sucessivamente.

Além disso, o prefeito assumiu compromisso público com os educadores municipais, quando prometeu rever questão de remuneração das equipes gestoras para sanar disparidades, a evolução funcional e começar a aplicar plano de cargos, carreiras e salários ainda no primeiro semestre deste ano.

“Gosto, obviamente, quando a gente pode entregar equipamentos, revisar a parte estrutural, mas não há nada melhor do que a gente recompensar o profissional do ponto de vista remuneratório. Essa é uma expectativa que tínhamos ao começar o mandato e tenho certeza que ao terminá-lo vamos conseguir cumprir esses compromissos que assumimos hoje (ontem)”, finalizou Auricchio.