Fernando Diniz deve utilizar reservas do São Paulo para duelo com o Botafogo

06/03/2020 | 21:43



O técnico Fernando Diniz deve escalar um time de reservas para o São Paulo enfrentar o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto, às 16 horas, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O time do Morumbi lidera o Grupo C, com 15 pontos, dois a mais que o Mirassol. Restam quatro rodadas para a disputa do quadrangular.

Juanfran (dores na panturrilha) e Vitor Bueno (entorse de tornozelo), que se recuperam de lesão e não atuaram diante do Binacional, devem continuar fora da equipe para intensificar o tratamento de suas lesões.

A maioria dos titulares deverá ser preservada para o jogo de quarta-feira, no Morumbi, diante da LDU, pela segunda rodada do Grupo D, da Copa Libertadores, que ganhou status de "decisão", após a derrota para o Binacional, no Peru.

O São Paulo vai precisar com obrigatoriedade de um resultado positivo diante dos equatorianos para manter uma boa possibilidade de classificação para as oitavas de final da principal competição sul-americana.

O São Paulo faz um treino neste sábado, quando o treinador são-paulino vai definir a escalação da equipe.