Bruno Henrique volta a treinar no Flamengo e fica à disposição para clássico

06/03/2020 | 20:07



O dia foi de notícia boa para o Flamengo. Recuperado de lesão, Bruno Henrique treinou normalmente no Ninho do Urubu nesta sexta-feira e está à disposição de Jorge Jesus para enfrentar o Botafogo neste sábado, no Maracanã. Apelidad de "Rei dos Clássicos", já que marcou 12 gols em 14 partidas contra os rivais rubro-negros desde a chegada à Gávea, o atacante, assim, terá a chance de engrossar as estatísticas no sábado, na partida diante do Botafogo.

Bruno Henrique está fora desde 19 de fevereiro, quando machucou o joelho após marcar um gol sobre o Independiente Del Valle, no Equador, em empate por 2 a 2 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O período inativo não impediu o atleta de ser convocado por Tite para os dois primeiros desafios da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Bolívia e Peru. Os companheiros Éverton Ribeiro e Gabriel também estão na lista.

A lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito e o estiramento na cápsula póstero lateral afastaram o jogador das partidas contra Boavista (final da Taça Guanabara), Del Valle (volta da Recopa), Cabofriense (Taça Rio) e Junior Barranquilla (estreia na Libertadores). Apesar de ser peça fundamental no time de Jorge Jesus, Bruno não teve sua ausência sentida: o Flamengo venceu as quatro partidas sem a presença do atacante, com 11 gols marcados e apenas três sofridos.

A tendência é que o treinador português aproveite o duelo com o Botafogo para poupar seus principais jogadores, pois tem outro compromisso pela Libertadores na próxima semana. Bruno Henrique, porém, pode ganhar minutos no clássico para readquirir ritmo de jogo. A equipe enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira, também no Maracanã.

Com a cabeça no confronto continental, Jesus vai preservar outros dois titulares que voltaram de lesão. Assim como Bruno Henrique, Rafinha e Rodrigo Caio treinaram normalmente nesta sexta, mas só devem voltar a campo contra o Barcelona.