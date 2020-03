Obituário - 9 de março de 2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



09/03/2020 | 00:01



Santo André

Adilson Gonçalves Campos, 74, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 03. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Deize Paulilo Valerio de Souza, 71, natural de Santa Bárbara D'' Oeste (SP). Residia em Santo André. Dia 03. Cemitério Jardim Santo André.

Iorondina Pereira, 71, natural de Jandaia do Sul (PR). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 03. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Angulo, 77, natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque Erasmo, em Santo André. Dia 03. Cemitério Camilópolis.

Odete Dias Camacho, 72, natural de Santos (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 03. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Narzissa Weisgerber Knoll, 72, natural da Alemanha. Residia em Bertioga, São Paulo. Dia 03.Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Rosa Lopes Rodrigues, 85, natural de Itatinga (SP). Residia no Bairro Jardim, em Santo André. Dia 03. Cemitério Baeta Neves.

Vitorio Rodrigues, 80, natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 03. Cemitério Camilópolis

São Bernardo do Campo

Ana Ferbonia da Silva ,98, natural de Poções (BA). Residia no Jardim Santa Maria, em São Bernardo do Campo. Dia 03. Cemitério Jardim da Colina.

José Alves dos Santos, 80, natural de Varzea Alegre (CE). Residia no Bairro Botujuru, em São Bernardo do Campo. Dia 03. Cemitério Vale dos Pinheirais.

Maria Auta Correa, 93, natural de Araçatuba (SP). Residia no Bairro dos Finco, em São Bernardo do Campo. Dia 03. Cemitério Bairro dos Casa.

Menezes Ferreira Messias, 65, natural de Mirante (BA). Residia no Jardim Andreia Demarchi, em São Bernardo do Campo. Dia 03. Cemitério Vila Euclides.

São Caetano

Cecília Fanny Megliani Trevisan, 90, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Dia 03. Cemitério da Vila Alpina.

Geraldo Márcio de Freitas, 72, natural de Itanhomi (MG). Residia no Bairro Nova Gerty, em São Caetano do Sul. Dia 03. Cemitério Cerâmica.

Luiza Antonia Binhame, 71, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. Dia 03. Cemitério Cerâmica.

Marina Caprioni Manede de Resende, 75, natural de Rafard (SP). Residia no Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Dia 03. Cemitério Cerâmica.

Rosario Dahi, 67, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Dia 03. Cemitério Cerâmica.

Mauá

Angélica Junior da Costa, 85, natural de Abre Campo (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 03. Cemitério Santa Lídia

João Anastácio, 80, natural de Bezerros (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 03. Cemitério Santa Lídia

Francisco Meirelles, 68, natural de Ubá (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 03. Cemitério Santa Lídia

Ribeirão Pires

Raimundo Simão da Silva, 59, natural de Vertentes (PE). Residia no Bairro Palmeiras, em Suzano. Dia 03. Cemitério São João Batista, Suzano