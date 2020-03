Victor Hugo briga com Babu, ator chama Daniel de idiota e teto desce no quarto branco do BBB20

06/03/2020 | 19:10



O BBB20 está pegando fogo! Após Ivy conquistar o anjo, ela precisou indicar um brother para um castigo do monstro bem especial: o quarto branco! A mineira colocou Felipe Prior, e o arquiteto puxou Manu e Gizelly para o local. A partir de agora, os três estão no paredão, a menos que um deles se sacrifique, aperte o botão vermelho e salve os outros dois - sendo colocado automaticamente na berlinda.

E os ânimos estão bem exaltados dentro da casa! Enquanto Prior esperava para ser chamado para o quarto branco, Babu acabou brigando com Daniel. Enquanto Ivy chorava por ter mandado Prior para o castigo, o ator pediu para que os outros brothers não ficassem em cima dela e a deixassem respirar, e Daniel disse que eles tinham empatia pela sister. Ele emendou, chamando os participantes de narradores de Javá, se referindo ao filme Narradores de Javé. Sem entender, o namorado de Marcela retrucou:

- Que narradores de Jeová, idiota!

Babu se incomodou e retrucou:

- Javá! Javá, idiota! Se tu é ator, tu tem que estudar, idiota!

E não foi só isso! Ele também brigou com Victor Hugo. Babu se irritou e falou sobre a exclusão dos outros brothers para com ele e Felipe:

- A gente só tenta explicar o que acontece aqui, as pessoas não toleram a gente, então qualquer coisa que a gente faça...

Victor Hugo interrompeu e disse:

- Babu, você já parou para pensar que você é intolerável? É muito difícil.

Babu então chamou o brother de hipócrita. Eita!

Quarto branco

Logo que Gizelly, Felipe e Manu entraram no Quarto Branco, Tiago Leifert explicou a dinâmica da prova:

- Vocês três estão no Paredão sem Bate e Volta, a não ser que um de vocês aperte o botão vermelho. Quem desistir, vai ao Paredão sozinho. Joguem.

Pouco tempo depois, os brothers perceberam que o teto descia, ficando tão baixo que Prior não conseguia nem mesmo ficar de pé. Ele também explicou para as sisters o motivo de não ter levado Daniel para o castigo, apesar da inimizade entre os dois:

- Não consigo ficar dois minutos do lado dele, ele é uma criança.

Gizelly completou, dizendo que o namorado de Marcela não conseguiria respeitar as regras e apertaria o botão vermelho bem rápido. Será?

Clima de romance

Apesar de Felipe não negar que quer Gizelly fora da casa, a capixaba não deixa de flertar com o arquiteto, que já beijou nas primeiras semanas de confinamento. Enquanto se arrumavam para entrar no quarto, ela disse:

- Prior, agora fala a verdade. Me escolheu, eu sei porque você me escolheu, queria ficar pertinho de mim.

Manu completou:

- Agora porque você escolheu Manu Gavassi?

Ele disse, apenas, que se tratava de estratégia. Será que os dois vão ficar dentro do quarto branco?

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine usou seu Twitter para falar sobre o seu desespero por Manu estar no quarto branco e no paredão. A atriz, que é grande amiga da cantora e está atualmente está viajando, perguntou aos seus seguidores como ela poderia assistir ao pay per view fora do Brasil:

Socorro! Como que assiste pay per view fora do Brasil? Pelo amor de Deus! Manu tá no quarto branco! E no paredão automaticamente! Por quê, Boninho, por quê?

Quem também está desesperado com essa reviravolta do reality?