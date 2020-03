Perrie Edwards, do Little Mix, anuncia ausência no festival Grls! por conta de doença

06/03/2020 | 19:10



Nessa sexta-feira, dia 6, a integrante da gilrband Little Mix, Perrie Edwards, anunciou, através do seu Stories do Instagram, que não estará ao lado das outras integrantes do grupo no festival Grls, que acontecerá nos dias 7 e 8 de março aqui no Brasil.

A cantora escreveu:

Oi, pessoal. Eu sinto muito em anunciar que eu não vou poder viajar e apresentar no Brasil com as outras meninas , no domingo, por estar doente. Para todos os fãs que vão ao show, meu coração está quebrado por não poder estar com vocês. Mas eu sei que as meninas vão arrasar e dar tudo a vocês na minha ausência. Muito amor, Perrie.

Além de Little Mix, o festival contará com a presença da cantora Iza, a filósofa Djamila Ribeiro e várias outras mulheres para celebrar o dia 8 de março, o Dia das Mulheres.