Brigatti descarta poupar jogadores na Ponte Preta para o clássico com o Guarani

06/03/2020 | 19:10



A situação delicada da Ponte Preta no Campeonato Paulista não permite ao técnico João Brigatti poupar jogadores na partida de segunda-feira, contra o Red Bull Bragantino, pensando no dérbi diante do Guarani na rodada seguinte do Campeonato Paulista. "De forma alguma (poupar jogadores). Nosso foco é jogo a jogo. Temos que buscar a recuperação nesse jogo difícil contra o Red Bull Bragantino", afirmou Brigatti.

Ao todo, seis jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos: os zagueiros Henrique Trevisan e Wellington Carvalho, o lateral Guilherme Lazaroni, o volante Bruno Reis e os atacantes Roger e Bruno Rodrigues.

Em relação ao jogo de segunda-feira, no estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada do Paulistão, Brigatti vai ter mais dois dias de treinamento para definir o time titular, mas estuda mudanças.

O polivalente Apodi segue vetado pelo departamento médico com uma lesão no joelho, enquanto o lateral-esquerdo Yuri cumpre suspensão pela expulsão na derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi.

Uma provável escalação da Ponte é esta: Ivan; Jeferson, Alisson, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Darnley (Dawhan), Bruno Reis e João Paulo; Bruno Rodrigues, Felipe Saraiva e Roger.

Sem ganhar há cinco jogos no Paulistão, a Ponte tem sete pontos e é a terceira colocada do Grupo A, mas está na beira da zona de rebaixamento na classificação geral.