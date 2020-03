Obituário – 7 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 00:01



Santo André

Affonso Quadrado Rodrigues, 82, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Dia 01. Cemitério Jardim da Colina

André Ricardo dos Santos Soquetti, 21, natural de Mauá (SP). Residia em Ribeirão Pires. Dia 01. Cemitério São José

Cláudio dos Santos, 67, natural de Santo André (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 01. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Djail Silva, 68, natural de Valença (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 01. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ziantonio, 81, natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 01. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Iracema Bertuzzi Tiberio, 88, natural de Serra Negra (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 01. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Ramos da Silva, 86, natural de São José dos Campos (SP). Residia no Jardim Aclimação em Santo André. Dia 01.Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Garutti, 85, natural de Campinas (SP). Residia no Bairro Jardim em Santo André. Dia 01. Cemitério das Lágrimas

Pascoalim Ruiz, 74, natural de Apucarana (PR). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 01. Cemitério Santo Antônio, em Sorocaba.

Romeu Lopes, 80, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 01. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo do Campo

André Luiz Teixeira Borges, 72, natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Euro, em Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 01. Cemitério Jardim da Colina.

Aroldo Gonçalves Silva, 61, natural de Planalto (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo do Campo. Dia 01. Cemitério Bairro dos Casa.

Davanir Angelo Ferrari, 61, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 01. Cemitério Jardim Santo André.

Iracema Silva Felippini, 93, natural de Sorocaba (SP). Residia no Bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. Dia 01. Cemitério Vila Euclides.

Leonora Cachetta Cabello, 90, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 01. Cemitério Memorial Phoenix.

Maria Alves de Sá, 74, natural de Sobrália (MG). Residia no Parque São Bernardo, São Bernardo do Campo. Dia 01. Cemitério Bairro dos Casa.

Zelma Terra Armentano, 80, natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim América, em São Bernardo do Campo. Dia 01. Cemitério Jardim da Colina.

São Caetano do Sul

Sebastião Camilo Teixeira, 91, natural de Tabapuã (SP). Residia em São Caetano do Sul. Dia 01. Cemitério das Lágrimas

Diadema

Fátima Pereira da Silva, 60, natural de São Bernardo do Campo (SP). Residia no Bairro Conceição em Diadema. Dia 01. Cemitério Municipal

Paulo Rogério do Nascimento, 48, natural de Fortaleza (CE). Residia no Bairro Campanário, em Diadema. Dia 01. Cemitério Municipal.

Mauá

Adalgisa Rosa de Oliveira Silva, 87, natural da Bahia. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 01. Cemitério Santa Lídia.

Antônio Benedito Pereira, 52, natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 01. Cemitério Santa Lídia.

Nivaldo Izidio Marinho, 57, natural de Vertentes (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 01. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Elpídio Sant Anna, 89, natural de São Paulo (SP). Residia no Bosque Santana em Ribeirão Pires. Dia 01. Cemitério São José