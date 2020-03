São Caetano volta a treinar e jogará neste sábado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/03/2020 | 18:33



O elenco do São Caetano treinou normalmente na tarde desta sexta-feira. Depois de um dia de braços cruzados por conta dos salários atrasados, os jogadores tiveram reunião com a diretoria e receberam a promessa de que em até 30 dias todos os pagamentos serão quitados. Desta maneira, os atletas foram a campo, trabalharam sob comando do técnico Alexandre Gallo e vão para o jogo de amanhã, no próprio Anacleto Campanella, contra o Atibaia, pelo Campeonato Paulista da Série A-2.

"O treinamento está transcorrendo normalmente. Os atletas conhecem o patrocinador, sabem que é pessoa que cumpre o que se compromete. Ele prometeu que nos próximos 30 dias vai regularizar a situação. Todos acreditamos e está tudo resolvido", explicou o executivo Paulo Pelaipe. O investidor, apesar de não ter sido citado, é Saul Klein, que há anos é parceiro do Azulão.

A partida contra o Atibaia é de suma importância para os planos do São Caetano. Afinal, com o revés para o Taubaté, na rodada passada, o time deixou o G-8 - zona de classificação para o mata-mata.