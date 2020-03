Rota 3 para escoar pré-sal começa a operar em 2021, diz Petrobras

06/03/2020 | 18:18



A Petrobras pretende colocar a chamada Rota 3 de escoamento do pré-sal em operação até 2021, mas já no ano que vem deverá constituir uma empresa com as três rotas de escoamento da cobiçada região produtora de petróleo para abrir o capital de bolsa de valores, informou a diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras, Anelise Lara.

Segundo a executiva, hoje duas rotas já atendem seus sócios da iniciativa privada - Shell, Galp e Repsol - ligando os campos do pré-sal na bacia de Santos até a costa.

Quando a Rota 3 entrar em operação, esse sistema estará transportando cerca de 48 milhões de metros cúbicos de gás natural para a terra. A ideia é formar uma empresa com essas três rotas e abrir o capital no mercado.

"No próximo ano, essa empresa vai a mercado para abrir capital, poder ser uma empresa privada responsável pela operação de gasodutos offshore", explicou a diretora.