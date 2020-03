Pesquisa aponta Evaristo Costa como celebridade mais influente do Brasil

Luís Felipe Soares



07/03/2020 | 23:58



A segunda edição do projeto nacional Most Influential Celebrities apontou que o jornalista Evaristo Costa é a celebridade mais influente do Brasil nas redes sociais.

O pódio ainda conta com o ator Paulo Gustavo (estrela da cinessérie Minha Mãe é Uma Peça) e a cantora Ivete Sangalo, aparecendo em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O levantamento foi realizado pela empresa Ipsos, especialista em pesquisa de mercado independente. Outro dado obtido pelas informações digitais mostra que o apresentador Rodrigo Faro, da Record TV, é a celebridade mais conhecida do País. Ele está à frente de figuras como a atriz Juliana Paes e o também apresentador televisivo Luciano Huck.