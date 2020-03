Após ser acusado de assediar Simony, SBT esclarece que Dudu Camargo não era autorizado a estar na Rede TV!

06/03/2020 | 17:11



Como você viu, Dudu Camargo foi acusado de assediar a cantora Simony durante a cobertura do programa TV Fama! no Carnaval 2020. Ao vivo, o jornalista do Primeiro Impacto, do SBT, foi criticado por ter apalpado um dos seios da artista. Depois do ocorrido, Simony fez um desabafo em seu Instagram e entrou com uma ação contra o apresentador por danos morais, além de ter prestado queixa por importunação sexual. Tenso, não é?

Em declaração à imprensa, a assessoria de imprensa do SBT esclareceu que Dudu não era autorizado a estar na Rede TV! naquele momento. A política da empresa permite que o jornalista dê entrevistas para a imprensa num geral, mas não que ele apareça em programas de TV da concorrência. Confira o comunicado na íntegra abaixo:

A direção já havia orientado Dudu Camargo a não participar de qualquer programa de TV da concorrência no mês de Janeiro deste ano. Sua participação no programa da Rede TV no carnaval não foi autorizada pelo SBT. Portanto, esclarecemos que o apresentador não está proibido de atender a imprensa em geral, apenas não está autorizado ir à programas de TV da concorrência.

Que situação, né?