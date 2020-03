Jô Soares fala sobre sexualidade em programa de Marcelo Tas: - Poder dizer que nós somos dois veados velhos, dá uma alegria enorme

06/03/2020 | 17:11



A nova temporada do programa #Provoca, da TV Cultura, estreará dia 10 de março - próxima terça-feira - e já tem seu primeiro convidado divulgado: Jô Soares, um dos maiores humoristas e apresentadores do Brasil.

#Provoca, apresentado por Marcelo Tas, vai ao ar às terças-feiras, às 22h15, na TV Cultura, no site da emissora e no canal oficial do YouTube. Jô Soares falou sobre seus planos futuros e respondeu questões sobre sua sexualidade.

Durante o programa, Tas pergunta para Jô se ele é feliz e o humorista afirmou que é feliz em muitos dias, mas que há, também, muitos dias de dúvida. Ele continuou:

- Ninguém é eternamente feliz, aí não seria um estado de felicidade, seria um estado de idiotice.

Quanto à sua sexualidade, Tas questionou por que as pessoas se preocupam tanto com o fiofó alheio e Jô respondeu:

- Não tenho ideia, não sei porquê. O fascínio pelo rótulo é incrível (...) O rótulo tem uma força... Então, o cara poder dizer que nós somos dois veados velhos, dá uma alegria enorme.

Jô comentou, também, sobre seu novo projeto teatral: Gaslight. A obra, que tem uma adaptação feita para o cinema, de 1944, com a estrela Ingrid Bergman, deu origem ao termo Gaslighting - tipo de abuso psicológico que faz a vítima questionar seus próprios atos e até sua sanidade. O humorista falou, ainda, sobre a relação com o filho Rafael, que tinha autismo, falecido em 2014.