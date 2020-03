Solteiros, Yasmin Brunet e Gabriel Medina começam a se seguir no Instagram

06/03/2020 | 17:11



Yasmin Brunet, que recentemente terminou o seu relacionamento com Evandro Soldat, pode estar começando a seguir em frente! De acordo com o jornal Extra, a modelo começou a seguir o perfil de Gabriel Medina no Instagram. Como resposta, o surfista retribuiu e passou a seguir a modelo.

Lembrando que Yasmin ficou com Evandro por cerca de 15 anos. Apesar de não ter falado abertamente sobre o assunto, a modelo tem reclamado nas redes sociais de insônia, além de ter aberto o jogo sobre ansiedade. Durante o Desfile das Campeãs, no Carnaval do Rio de Janeiro, ela chegou a confirmar o término de seu relacionamento.

Enquanto isso, Medina começou um affair com Bruna Griphao, em 2018, mas ambos nunca chagaram a assumir algo.