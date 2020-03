Em Grey's Anatomy o paradeiro de Alex Karev finalmente é revelado

06/03/2020 | 17:10



Finalmente os fãs de Grey's Anatomy têm o desfecho do paradeiro de Alex Karev, cirurgião pediátrico interpretado por Justin Chambers. Em novembro de 2019, o ator deixou a série, ficando um ponto de interrogação sobre o que teria acontecido com o personagem. Na época, Alex tinha deixado o hospital para cuidar de sua mãe, que estava doente. O que não se sabia, no entanto, se ele apareceria novamente até o final da 16ª temporada.

Com essa saída repentina, os telespectadores cobraram um final melhor para Alex. Em longas cartas aos seus colegas originais, incluindo Gray, Miranda Bailey e Richard Webber; o cirurgião conta os detalhes sobre seu paradeiro. O pediatra deixou Seattle e sua esposa, Jo, para voltar para a sua ex, Izzie. Após deixar a cidade décadas atrás, o médico descobriu que Izzie tinha dado à luz gêmeos, Eli e Alexis.

Na noite da última quinta-feira, dia 5, o episódio que foi ao ar na TV norte-americana, foi repleto de cenas de flashbacks, muitas delas narrando a jornada de amor de Izzie e Alex. Em sua carta para Jo, ele tenta explicar sua decisão de deixá-la. Segundo informações do Deadline, ele disse:

Eu [Alex] tenho uma chance de fazer toda essa família e espero que você me ame de volta o suficiente para me deixar levar, Jo leu para si mesma. Ainda na carta à Jo, Alex se responsabiliza por suas ações repentinas e por não terminar com ela face a face. Você é mais que uma carta. Isso aqui, essa covardia, é oficialmente a pior coisa que já fiz.

Então, o personagem vai ainda mais fundo, onde revela os motivos de deixar Jo, explicando que ama as duas e, que se fosse apenas eu que sentisse falta dela ou nostalgia, eu seria capaz de ir embora e voltar para você [Jo]. Mas Izzie teve meus filhos e sei que você entende o que isso realmente significa.

Ao final, os médicos, companheiros de Alex, concordam com sua decisão. O capítulo termina com uma narração de Meredith dizendo:

Não há realmente uma boa maneira de dizer adeus.

Em janeiro de 2020, Chambers deu um comunicado sobre sua saída da série da roteirista Shonda Rhimes, falando que não há tempo para me despedir de um programa e personagem que definiu grande parte da minha vida nos último 15 anos. Há um tempo, porém, espero diversificar meus papéis de ator e minhas escolhas de carreira. E, aos 50 anos sou abençoado com minha esposa notável e solidária e cinco filhos maravilhosos, finalizou.