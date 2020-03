‘Adotados’ estreia hoje no Investigação Discovery

Miriam Gimenes



08/03/2020 | 23:16



Entre as décadas de 1980 e 1990 inúmeras crianças brasileiras passaram para a tutela de famílias israelenses. E é em cima da história de algumas delas que está a série Adotados, que estreia hoje, às 19h20, no canal pago Investigação Discovery. Com idades entre 30 e 40 anos, esses brasileiros buscam por suas origens, sobretudo pelos pais biológicos.

A primeira temporada da série possui sete episódios semanais. Cada um deles fala de duas histórias diferentes, ambas relatadas pelos próprios personagens – as de hoje são de Moran e Dana. Os trunfos adicionais à narrativa são os depoimentos de especialistas e autoridades envolvidas com o tema, além de dramatizações que reproduzem os fatos descritos.