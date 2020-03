Ivy é o anjo no BBB20 e Felipe Prior, Manu e Gizelly vão para o quarto branco!

06/03/2020 | 16:11



Esta sexta-feira, dia 6, foi dia de prova do anjo no BBB20! O poder dessa semana era autoimune, e quem levou a melhor foi a Ivy - que não apenas conquistou mais uma semana na casa, mas também ganhou um carro!

Em um sorteio previamente feito entre os brothers, foram escolhidos para participar da prova Babu, Thelma, Victor Hugo, Manu, Rafa, Gizelly, Flayslane e Ivy. O esquema era o seguinte: um a um, os participantes deveriam chutar o valor dos carros no dia de oferta, e ia para a próxima rodada quem acertasse ou chegasse mais perto do valor correto. Rafa, Babu, Gizelly e Ivy levaram a melhor e foram para a fase final, que consagrou Ivy como o anjo da semana!

Após a prova do anjo, foi a hora de dar início ao quarto branco! Ivy mandou Felipe Prior para o local como castigo do monstro, e ele levou Manu e Gizelly junto. A partir de agora, eles deverão decidir qual dos três se sacrificará apertando o botão e sendo mandado diretamente para o paredão, senão os três irão para a berlinda. Nesta semana, o paredão pode ser triplo ou quíntuplo, já que além do quarto branco, também haverá a indicação do líder Pyong e o mais votado pela casa. Ufa! O BBB20 está rendendo fortes emoções, né?