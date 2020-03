Meghan Markle faz visita surpresa a estúdio em Londres

06/03/2020 | 16:11



A duquesa Meghan Markle fez uma visita surpresa ao Teatro Nacional de Londres, mais especificamente ao estúdio de Storytelling Imersivo da instituição, da qual é patrona. Ela usou uma blusa branca com manga de organza, com uma saia da mesma cor e bolsa preta, e conversou com a artista Nubiya Brandon.

A duquesa está na Inglaterra pela primeira vez, ao lado de Príncipe Harry, desde que os dois anunciaram que deixariam seus cargos reais e se dividiriam entre a América do Norte e Europa.

No post do Instagram que divulgou a notícia, o casal também revelou que, recentemente, esteve na Universidade de Stanford.

Tanto no estúdio quanto na universidade, foram vistas tecnologias como realidade virtual, que ajudam a contar histórias.

No mesmo dia, mais tarde, quando foram ao Endeavour Fund Awards - que premia militares feridos em serviço , Meghan se emocionou quando um veterano pediu a mão de sua namorada, de acordo com o jornalista Chris Ship, que cobre a família real.