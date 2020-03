06/03/2020 | 16:11



Nesta sexta-feira, dia 6, o sertanejo Allisson Rodrigues lançou o videoclipe da música Me Falta o Ar, que conta com a participação de Antonia Fontenelle. Na gravação, a apresentadora aparece dando um selinho no cantor.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, as cenas foram retiradas do primeiro DVD do cantor, Um Novo Romance, que conta com a participação de Roberta Miranda e César Menotti e Fabiano, além de outros artistas. E o cantor explicou:

- Foi uma honra contar com a participação dessa mulher maravilhosa e guerreira no meu primeiro DVD. A Antônia aceitou meu convite logo de cara e veio do Rio de Janeiro somente para a ocasião. Dançamos um bolero no palco e no final ganhei até um selinho!