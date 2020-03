Tenor José Carreras volta a São Paulo em maio

Miriam Gimenes



08/03/2020 | 23:12



O tenor catalão José Carreras fará uma única apresentação, o show Adiós São Paulo>, no dia 1º de maio, no Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1.705), em São Paulo. Ele será acompanhado pela Orquestra Bachiana Filarmônica, sob a regência de David Giménez.

No palco do espetáculo, ele promete uma viagem musical em que interpretará desde trechos das óperas mais reconhecidas até <CF51>pot-pourri</CF> da música mundial.

Sua última passagem pelo País foi em 2017, quando acompanhou um ensaio da Orquestra Juvenil Heliópolis, da Capital paulista, que contou com a presença do tenor. Os ingressos já estão à venda no site www.uhuu.com e custam entre R$ 420 a R$ 1.440.