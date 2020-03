Segunda temporada do ‘The Four’ estreia hoje

Miriam Gimenes



07/03/2020 | 23:03



A segunda temporada do reality musical The Four Brasil, comandado por Xuxa Meneghel, estreia hoje na Record, às 18h. Antes apresentado durante a semana, o formato agora será transmitido todos os domingos. “Sinto-me privilegiada em fazer parte da programação dominical da Record TV, um dia da semana em que as famílias escolhem um produto para assistirem juntas”, afirma a apresentadora.

O reality se destaca por ser diferente das atrações musicais do gênero. Ele começa por onde todos os outros acabam, uma vez que, logo no primeiro episódio, o público já conhece os quatro finalistas. Enquanto estes concorrentes precisam manter seus lugares ao longo da disputa pelo prêmio de R$ 300 mil, todos os outros que subirem ao palco, caso agradem os três jurados do reality, terão a oportunidade de tirá-los deste privilegiado lugar por meio de um desafio. Ou seja, a cada episódio, um novo finalista poderá surgir.

E este ano o programa ganha um reforço especial: o músico Paulo Miklos, que junto da cantora Aline Wirley e o produtor musical e empresário João Marcello Bôscoli assumem os lugares no júri.

Em cada programa, os desafiantes devem se apresentar e conseguir a aprovação unânime dos jurados. A atração promete grandes batalhas musicais no palco. Uma mistura de emoção, adrenalina e superação. A opinião deles nessa etapa é fundamental. Só com esse resultado é que cada participante está habilitado para enfrentar um dos quatro finalistas em um duelo de voz. Nele, é a plateia que escolhe o vencedor.

Na segunda temporada, haverá uma novidade na mecânica da competição. Ao menos uma única vez ao longo de todos os episódios, um dos jurados poderá usar o Poder de Regaste, nova regra da atração. Como vai funcionar? Caso algum participante não consiga os três círculos azuis para ir à batalha, mas o Paulo, a Aline ou o Marcelo considerarem-no excelente, poderá acionar o Poder do Resgate, fazendo com que o competidor faça a batalha contra um The Four. “É um formato com alegria, música, batalha, competição e com muita informação, porque aprendemos com os jurados, que dão uma aula para a gente”, afirma Xuxa.