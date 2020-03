Tiago Leifert erra em prova do anjo, leva bronca da produção do BBB20 e brinca: - Perdi 300 estalecas

06/03/2020 | 15:10



A prova do anjo mal começou, mas já está dando o que falar. Isso porque, durante a explicação da dinâmica na tarde desta sexta-feira, dia 6, Tiago Leifert acabou se confundindo e levou uma bronca ao vivo da produção do BBB20 - pelo menos foi o que ele contou, uma vez que a chamada de atenção foi feita pelo seu ponto!

Tudo começou depois que o apresentador afirmou que apenas sete brothers poderiam participar da prova e, na sequência, pediu para que cada um sorteasse uma bolinha. Quem pegasse as bolinhas vermelhas estaria na prova, agora quem escolhesse as brancas ficara de fora. Com isso, Babu e Prior perderam a oportunidade de garantir a imunidade e, rapidamente, a internet surtou.

Porém, minutos depois, Tiago voltou atrás dizendo que havia errado na explicação e que, na verdade, oito brothers poderão participar. No momento, o apresentador afirmou que levou um puxão de orelha da produção:

- Eu estou levando bronca agora porque não posso deixar que essa confusão aconteça na hora do sorteio da prova. Eu me empolguei com vocês por conta do carro e errei, disse ele.

Isso porque o brother vencedor, além de ganhar a imunidade do anjo, que nesta semana é auto-imune, vai levar um automóvel para casa. Depois disso, Tiago ainda fez piada, fazendo referência ao confinado Daniel, que vira e mexe causa problemas no reality e perde estalecas.

- Perdi 300 estalecas, Dani.

Brincadeira à parte, a prova do anjo desta sexta-feira tem um papel crucial nos rumos do jogo, pois irá imunizar um brother e, de quebra, definir qual dos participantes irão para o temido quarto branco.