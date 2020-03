Pyong Lee revela alvo do próximo paredão

06/03/2020 | 15:10



Mal começou o reinado de Pyong Lee e ele já tem planos para o próximo paredão! Em meio a emoção e muitas lágrimas após ver a foto do filho no quarto do líder, o hipnólogo especulou os próximos passos do jogo e declarou que sua ideia é indicar Felipe Prior. - Eu não vou mais correr risco e ficar brincando com a sorte. Nem quero competir na resistência. Prefiro jogar com a inteligência. Quero tirar o Prior esta semana.

Conversando com Ivy e Gizelly, Pyong ainda analisou os demais confinados. A advogada disse que seu voto poderia não ser em Flayslane, e ele deu a dica, pensando em proteger Daniel - um possível alvo da casa: - Se o Guilherme não tivesse saído, se a Bia não tivesse saído? Elas vinham conversar com a gente? Fica esperta. Uma coisa é pedir desculpa e aceitar desculpa. Tem que aceitar e perdoar. Mas, se há pessoas que você quer proteger aqui dentro... A gente protegeria você. Se você não for na Flay, você coloca ele [Daniel] em risco.. Mais tarde, para o próprio Daniel, o hipnólogo declarou: - Talvez você teria três votos. E você não tem risco, porque serão mais votos no Babu e depois o restante vai diluir. Acho que a Flayslane vai, então está tranquilo essa semana. Eu vou fazer o meu máximo para proteger você, porque podem surgir imprevistos, né?

Enquanto isso, Babu e Felipe decidiram montar uma espécie de plantão para o big fone na esperança de escapar do próximo paredão: - É simples, vai todo mundo na gente, afirmou o arquiteto. Juntos, os dois brincaram que a atitude seria o novo castigo do monstro... Porém, al sabem eles que o quarto branco está por vir, né?

Mas não foram só eles que ficaram de olho no big fone! De longe, Victor Hugo explicou o motivo de não ter se juntado aos colegas de confinamento: - Ele [Felipe] já falou que não vai sair de lá. Babu também disse que não vai sair. Eles dois ali. Aí fica mais um? Sendo que, se eu ficar ali, fica na cara que estou com medo.

Ainda assim, dá para dizer que a madrugada não foi marcada apenas por especulações e estratégias. Logo após a decisão do líder, Babu caiu no choro. Insatisfeito por ter perdido a disputada, o ator declarou: - Desculpa, filha. Desculpa, filho. Ninguém é de ferro, né?