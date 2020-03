06/03/2020 | 14:44



A companhia aérea alemã Lufthansa informou nesta sexta-feira (6) que seu conselho executivo decidiu reduzir os voos da empresa em 50% nas próximas semanas, citando "quedas drásticas nas reservas e numerosos cancelamentos de voos" devido ao avanço da epidemia de coronavírus.

A empresa afirmou que todas as áreas de tráfego estão sendo afetadas por quedas de reservas e cancelamentos e que as novas medidas têm o objetivo de conter as implicações financeiras.

A decisão ocorre um dia após a companhia aérea ter dito que iria cancelar mais de 7 mil voos na Europa até o fim de março, assim como todos os voos para Israel a partir do dia 8 deste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.