Bolsas da Europa fecham em forte baixa, com setor aéreo e petroleiras sob pressão

06/03/2020 | 14:39



As bolsas europeias registraram baixas consideráveis nesta sexta-feira, 6, novamente pressionadas pela cautela com o coronavírus e seus impactos na economia, o que prejudica, por exemplo, as ações do setor aéreo. Além disso, a falta de acordo entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) deixou companhias do setor em baixa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 3,67%, em 366,80 pontos. Na semana, o índice recuou 2,36%.

O coronavírus continuou a se disseminar por países como Itália, Alemanha e Reino Unido, comprometendo as perspectivas econômicas. A Capital Economics espera que o Banco Central Europeu (BCE) responda a isso na próxima semana com um corte de juros de 10 pontos-base. O Erste Group, por sua vez, diz em relatório que não espera uma redução, mas sim outras medidas para manter baixos os custos de financiamento. O Erste Group projeta crescimento de 0,7% para a zona do euro em 2020, diante do surto da doença, mesmo número previsto pela Moody''s em relatório divulgado mais cedo.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 3,62%, em 6.462,55 pontos. Na comparação semanal, recuou 1,79%. Lloyds teve queda de 2,81%. Além disso, a mineradora Glencore caiu 6,79% e a BHP, 5,25%, com a demanda pelas commodities pressionada pelo vírus.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX caiu 3,37%, a 11.541,87 pontos, com baixa de 2,93% na semana. Os bancos alemães estiveram pressionados, como Deutsche Bank (-3,79%) e Commerzbank (-7,18%).

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, fechou em queda de 4,14%, para 5.139,11 pontos. Na semana, ele recuou 3,22%. A ação da Airbus caiu 7,63%, após a empresa dizer ontem que não recebeu novos pedidos de aeronaves em fevereiro.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB registrou baixa de 3,50%, a 20.799,89 pontos, com baixa semanal de 5,39%. Entre os papéis mais negociados, Intesa Sanpaolo caiu 3,79% e UniCredit, 1,80%. Telecom Italia se saiu pior, com baixa de 5,74%.

Em Madri, o índice IBEX 35 caiu 3,54%, a 8.375,60 pontos, queda de 3,98% na comparação semanal. Santander registrou baixa de 2,65% e Banco de Sabadell, de 2,05%.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 teve queda de 3,54%, a 8.375,60 pontos, registrando baixa de 1,98% na semana.