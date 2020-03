Mulheres do futuro

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 23:59



Ser respeitada e tratada com igualdade, seja dentro de casa na escola, no trabalho ou na rua. Esse é o principal desejo de meninas desde o passado e para sempre. Hoje, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a reflexão se aflora ainda mais. O Diarinho conversou com alunas do 5º ano do ensino fundamental da Emef Osvaldo Samuel Massei, em São Caetano, em relação ao assunto e sobre as figuras que as inspiram.

Layla Leal dos Santos, 10 anos, se espelha na mãe. “Ela trabalha em uma empresa e faz faculdade, mesmo casada, com filhos e a casa. As mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo.” Nomes como a ativista sueca Gretta Thumberg, que briga a favor da conscientização sobre a crise climática, e o da escritora andreense Ana Stoppa, cujos livros falam da preservação do meio ambiente, também são inspiração.

Layla sinaliza a questão de igualdade na escola. “Quando falo que quero jogar futebol porque gosto e meus amigos me incluem e não me impedem nem me ‘zoam’ com meu jeito de jogar, isso quer dizer que me respeitam. Posso brincar com algo que muitos acham que não é para meninas.”

Caroline Castro de Santana, 10, é fã da personagem Moana, da Disney. “Ela seguiu seus sonhos, foi corajosa e salvou todos. Ganhou respeito por provar que estava certa. Quantas mulheres precisaram fazer isso em suas vidas?”

Kauany Cristina Bernardo de Aquino Estevão, 10, acredita que é preciso aproveitar a data para trazer à tona pensamentos importantes. “O preconceito, por exemplo, é algo que já melhorou, mas não é uma questão resolvida. Imagina, então, para uma mulher negra”, diz. “Todos esses anos de conquistas, por meio de momentos difíceis, marcaram a identidade das mulheres atuais.” A estudante conta que a personagem principal da novela As Aventuras de Poliana, do SBT, é exemplo que tenta seguir. “Mesmo com tantas coisas ruins que acontecem na vida dela, continua sendo uma pessoa boa, sonhadora e feliz.”

O apoio entre garotas é fundamental. Segundo Rayane Victória Ratti Couto, 10, ninguém no mundo é alguém tão forte e valente quanto sua avó. “Ela sempre me diz: ‘Tenha coragem e não deixe que nenhuma pessoa te ofenda ou machuque, principalmente, com as palavras’”, conta. “Muitas pessoas menosprezam a capacidade de nós, mulheres, que nos desdobramos em 1.000.”

Maria Clara Justino Moura de Oliveira, 10, busca inspiração nas leituras. Para ela, a Mônica, das histórias em quadrinhos, reflete o que toda mulher é: valente e autêntica. A menina acha que “o mundo ainda não entendeu o quanto somos todos iguais”. O girl power tem tudo para evoluir.

Data surgiu como símbolo da igualdade de direitos

Durante muito tempo o sexo feminino foi considerado inferior ao masculino. Por isso, o Dia Internacional da Mulher existe desde 1922 e marca a luta pela igualdade entre os sexos.

O motivo de sua criação tem várias versões, mas está ligado ao início da industrialização, no século XIX. Os homens não davam conta do volume de trabalho que havia na época, daí a necessidade de as empresas contratarem também as mulheres, que cuidavam dos serviços de casa. A partir de então, as garotas tiveram de lutar para ampliar seus direitos. Em muitos lugares, a batalha continua.

Outra versão a coloca como reflexo de tragédia ocorrida em 8 de março de 1857. Grupo de 129 operárias de uma fábrica têxtil de Nova York, nos Estados Unidos, pediam melhores condições de trabalho e teriam sido mortas queimadas. No mesmo ano, em 3 de maio, uma mobilização ocorrida em Chicago (também nos Estados Unidos) foi realizada por 1.500 mulheres, que buscavam direito ao voto, permito no país somente em 1920 – no Brasil, em 1932. (da Redação)

Dados de pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a população brasileira é formada por 51,7% de mulheres.

Turma da Mônica celebra algumas mulheres marcantes

Algumas das maiores personalidades femininas da história foram homenageadas pela Mauricio de Sousa Produções no projeto Donas da Rua. A ideia é apresentar essas mulheres, ícones em áreas como artes, esportes e ciências, nos conhecidos traços da Turma da Mônica.

Criada em 2016, a iniciativa volta à tona com a terceira montagem da exposição Donas da Rua da História, em cartaz nos corredores do piso térreo do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073), em São Paulo. A visitação, gratuita, segue até dia 17, de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 10h às 22h.

Os grandes painéis retratam total de 19 mulheres, mas dando espaço para versões de Mônica, Magali, Aninha e Milena, entre outras personagens desse universo dos quadrinhos brasileiros.

Há espaço para representantes do Grande ABC. Uma é a jogadora de basquete Janeth Arcain (terceira maior cestinha da Seleção, com 2.247 pontos, e vencedora de duas medalhas olímpicas: uma de prata, em 1996, e uma de bronze, em 2000), moradora de Santo André. No ano passado, ela entrou para o Hall da Fama da Fiba (Federação Internacional de Basquete).

Outra homenageada é a mauaense Silvia Grecco, que narra os jogos do time de futebol masculino do Palmeiras para o filho Nickollas, que é deficiente visual e autista. A dupla recebeu, no ano passado, o Fan Awards, da Fifa (Federação Internacional de Futebol), premiação internacional para os torcedores com os casos mais bonitos e apaixonantes relacionados ao futebol pelo mundo. (da Redação)