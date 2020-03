Demi Lovato relembra passado em clipe, Kevinho faz parceria com Tyga e mais nos lançamentos da semana!

06/03/2020 | 13:10



Esta sexta-feira, dia 6, está recheada de novidades no mundo da música! Vamos conferir?

Após voltar aos palcos no Grammy 2020 com a música Anyone, Demi Lovato mostrou que está mesmo em uma nova fase e lançou I Love Me, canção empoderada e cheia de referências sobre o seu passado. Na letra, a cantora desabafa sobre o seu corpo e o quanto a indústria do entretenimento prejudicou o seu amor próprio, já que ela foi moldada por muitos anos para ter a imagem de uma pessoa que realmente não era. No clipe, Demi ainda encontra a sua versão Camp Rock de 2008, passa pelos seus antigos amigos, os Jonas Brothers, e ainda exibe cenas sobre a sua overdose e o seu ex-noivado com o ator Wilmer Valderrama.

E Dua Lipa está mesmo apostando no sucesso de seu novo single, Let's Get Physical! Nesta sexta-feira, a cantora lançou uma nova versão do clipe, que incentiva a prática de exercícios físicos. Sendo assim, você pode curtir bastante a canção e, ainda, mexer muito o seu corpinho com a instrutura fitness Dua Lipa.

E Kevinho está mesmo internacional - cê acredita? O funkeiro lançou sua música com Tyga, Corpo Sensual, e mostrou que não está para brincadeira. Além da canção, você ainda pode aprender a cantar o single com o lyric video publicado no YouTube.

Gostou da surpresa de Tyga cantando em português? Bem legal, né?

Lucas Lucco também está com música nova! O cantor lançou nas plataformas digitais a canção Dói Dói, que conta a história de um homem que está apaixonado por uma mulher, mas que não é muito bem correspondido. Isso dói mesmo, né?

É sofrência que você quer? Então aqui está! Murilo Huff compartilhou a sua parceria com Henrique e Juliano nesta semana, fazendo com que os corações sertanejos ficassem quentinhos novamente. Ouça Desejando Eu nas plataformas digitais!

E aí, gostou das novidades? Não tem desculpa para não se animar para o fim de semana, né?