O que é obesidade?

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 23:59



A obesidade ocorre quando um indivíduo possui acúmulo excessivo de gordura corporal. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), essa análise ocorre a partir da medição do chamado IMC (Índice de Massa Corporal). Trata-se de um cálculo no qual se divide o peso da pessoa em quilogramas pela sua altura em metros elevado ao quadrado, ou seja, multiplica a altura por ela mesma e divide seu peso pelo resultado da conta anterior. Os números obtidos podem ser divididos em três grupos: peso normal (entre 18,5 e 24,9 kg/m²), sobrepeso (entre 25 e 29,9 kg/m² e obeso (acima de 30 kg/m²).

A doença pode ser desenvolvida ao longo do tempo por diversos fatores individuais. Há quem tenha, por exemplo, grande predisposição familiar para estar dentro desse grupo. Maus hábitos de alimentação no cotidiano, vida sedentária sem a prática regular de atividades físicas e ansiedade, esta última sendo gatilho para causar compulsão alimentar (vontade descontrolada de comer sem estar realmente com fome), também levam ao ganho de peso excessivo. Por se tratar de uma complicação de saúde, não se pode culpar o paciente dizendo que ele é preguiçoso e que vive faminto ou com o sede.

Pessoas que são obesas em um estado avançado precisam lidar com série de dificuldades. Elas têm mais chances de desenvolver outras doenças, como pressão alta, diabete, problemas nas articulações, infertilidade, dificuldades respiratórias e até alguns tipos de câncer, casos dos de mama, intestino e útero. Crianças muito ‘gordinhas’ contam com altas chances de se tornarem adultos obesos, podendo apresentar as mesmas complicações ao longo da infância e da adolescência.

Os perigos servem de alerta e o Dia Mundial da Obesidade (celebrado neste ano pela primeira vez em 4 de março, sendo que a data anterior era 11 de outubro) busca aumentar a conscientização da população internacional sobre o fato. A OMS aponta que 2,3 bilhões de pessoas em todo o planeta estão com sobrepeso ou obesas.

É recomendado que o tratamento seja realizado junto a acompanhamento médico. O principal é mudança do estilo de vida do paciente, se abrindo para a adoção de uma dieta restrita em calorias e a prática de exercícios físicos. O processo pode envolver certos remédios, alguns deles capazes de controlar a compulsão alimentar e a ansiedade, por exemplo. Apesar das melhorias obtidas, a obesidade não tem cura e deve ser tratada de maneira contínua.

Dados do Ministério da Saúde revelados no ano passado mostram que 55,7% dos brasileiros estão dentro do quadro de obesidade.

Consultoria de Maria Teresa Zanella, médica professora titular de endocrinologia na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).