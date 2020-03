Billie Eilish e Marília Mendonça são as mulheres mais ouvidas no Spotify

Da Redação, com assessoria

Como o Dia Internacional da Mulher é comemorado no próximo domingo (8), o Spotify se antecipou e apontou quais são as cantoras e podcasters mais populares da plataforma. Os rankings completos no Brasil e no mundo, você confere abaixo.

Vale ressaltar também que o Spotify criou a campanha global IWD (International Women’s Day, Dia Internacional da Mulher, em inglês), que visa destacar a importância delas na indústria do áudio. Para isso, será lançado, em 8 de março, um novo hub que incluirá diversos hits de mulheres, playlists e podcasts, além de listas com curadoria de grandes nomes femininos da música.

Top 10 mulheres com maior número de streamings no Brasil

1. Marília Mendonça

2. Anitta

3. Ludmilla

4. Lexa

5. Maiara e Maraisa

6. ANAVITÓRIA

7. Billie Eilish

8. Luísa Sonza

9. Ariana Grande

10. Dua Lipa

Top 10 mulheres com maior número de streamings no mundo

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Halsey

5. Camila Cabello

6. Selena Gomez

7. Dua Lipa

8. Nicki Minaj

9. KAROL G

10. Tones and I

Top 10 podcasts mais ouvidos do Brasil com mulheres como apresentadoras

1. Café da Manhã

2. Um Milkshake Chamado Wanda

3. Filhos da Grávida de Taubaté

4. Mamilos

5. O Assunto

6. Autoconsciente

7. Bom Dia, Obvious

8. Despertar Zen

9. É Nóia Minha?

10. Foro de Teresina

Top 10 podcasts mais ouvidos do mundo com mulheres como apresentadoras

1. My Favorite Murder (EUA)

2. Crime Junkie (EUA)

3. Call Her Daddy (EUA)

4. Mordlust (Alemanha)

5. Morbid: A True Crime Podcast (EUA)

6. And That’s Why We Drink (EUA)

7. Office Ladies (EUA)

8. Martha Debayle (México)

9. Girls Gotta Eat (EUA)

10. Herrengedeck – Der Podcast (Alemanha)

