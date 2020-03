Testamos: Echo Show 8 combina som potente e boa tela com a simpatia da Alexa

Marcella Blass

Na última quarta-feira (4), a Amazon lançou no Brasil mais um dispositivo da família Echo Show: o Echo Show 8. A novidade tem como destaque alto-falantes poderosos, tela de oito polegadas e a colaboração da Alexa, a assistente virtual da empresa. O Echo Show 8 tem preço sugerido de R$ 899. Mas está sendo vendido por R$ 749 por tempo limitado até o dia 16 de março.

À primeira vista

Começando pelo design, a novidade segue a aparência já conhecida nos dispositivos da família da Amazon. Sua moldura, na cor preto, é de plástico e traz os botões principais de controle – volume e bloqueio de microfone e câmera – na parte superior. Embaixo, há entrada para um suporte ajustável vendido separadamente. Já a câmera integrada, localizada na parte da frente, junto à tela, conta com uma ‘tampinha’ que pode ser fechada para proteger a privacidade dos usuários.

Por falar nela, a câmera (de 1 megapixel) cumpre seu papel para videochamadas em ambiente bem iluminados. Essa dinâmica, inclusive, se mostrou agradável durante os testes do 33Giga. Na prática, o dispositivo consegue fazer chamadas de vídeo para qualquer outro Echo com câmera ou smartphone que tiver o aplicativo Amazon Alexa instalado.

Nas laterais, o aparelho traz som estéreo com 2 alto-falantes de 2,0” com 10W por canal, cobertos por tecido. A experiência sonora do dispositivo é cumpridora tanto para músicas com guitarra bem pesada quanto para as do gênero Rap e Pop. Já as canções mais suaves, com piano em evidência, deram uma leve sensação de áudio congestionado com o volume no máximo, apesar de rolar legal nos volumes intermediários.

A tela de 8 polegadas tem boa qualidade de imagem, com luminosidade que se adapta à claridade do ambiente. A experiência com o visor é satisfatória para os usos gerais da Alexa, como consultar previsão do tempo, calendário, agenda. O display HD também não fica para trás na reprodução de filmes, séries e vídeos super coloridos.

Um ponto negativo do aparelho, contudo, é que a parte externa da tela é feita com um material que não passa muita segurança. Mas, levando em consideração que o Echo não exige uma utilização móvel, não é um ponto de grande impacto.

Alexa

O Echo Show 8 tem embarcado a Alexa em português. No Brasil desde o ano passado, a assistente virtual da Amazon é quem dá todo o charme para o dispositivo. Além de poder passar horas brincando e contando piadas, ela facilita muito a vida de quem tem a rotina corrida, por meio da criação de lembretes, alarmes e listas de compras, da checagem da previsão do tempo, do trânsito e da agenda, e uma série de outros recursos ativados por voz.

Vale a pena?

Pelo preço sugerido de R$ 899, a pergunta que ficar é se faz sentido investir na novidade da Amazon. A resposta é: depende. Se você fará o uso apenas da Alexa como assistente virtual por voz, talvez seja mais negócio investir no modelo mais básico da família, o Echo Dot, que não tem tela (e custa 1/3 desse valor). Mas, se você vai usar o dispositivo com propósitos mais profundos de interação, com contato constante com agendas eletrônicas, chamadas de vídeo e outras rotinas que envolvam esse lado mais visual, o Echo Show 8 pode ser seu braço direito.