Marcella Blass

Do 33Giga



06/03/2020 | 12:48



Todo 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Comemorado desde o século 20, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975. A intenção é dar luz ao direito de igualdade de gênero e às discussões sobre as descriminações e violências morais, físicas e sexuais sofridas pela população feminina no mundo todo.

A data também marca uma série de protestos e manifestações femininas ao redor do mundo em prol de melhores condições sociais, econômicas e de trabalho. A força da mulher e seu desejo por igualdade e independência ainda inspirou muitas obras do cinema. O 33Giga separou uma lista com 50 filmes que mostram mulheres fortes e como elas enfrentam o mundo.



































































































< >