Com Éderson e Araos, Corinthians completa lista de inscritos no Paulistão

06/03/2020 | 11:56



O Corinthians inscreveu o volante Éderson, recém-contratado do Cruzeiro, e o meia chileno Araos na lista do Campeonato Paulista. Os dois jogadores foram relacionados nesta sexta-feira, último dia que os clubes têm para preencher os 26 inscritos.

Até então, o Corinthians contava com 24 jogadores em sua lista A. Com a escolha de Éderson e Araos, o lateral-esquerdo/zagueiro Danilo Avelar fica fora da disputa do Paulistão. Ele vinha se recuperando de pubalgia e voltou a treinar com o elenco alvinegro nesta semana.

Araos foi escolhido após ter se reapresentado mais tarde ao Corinthians por casa da disputa do Pré-Olímpico no começo desta temporada. O chileno se destacou nos treinos e agradou a Tiago Nunes.

Além de Danilo Avelar, os outros jogadores do elenco que não estão inscritos no Paulistão são os zagueiros Léo Santos, que recupera-se de cirurgia no joelho direito, e Marllon, que negocia sua ida para o Cruzeiro.

Se o Corinthians avançar para as quartas de final, o técnico Tiago Nunes poderá realizar até quatro mudanças na lista. A atual relação conta com três jogadores que já deixaram o clube: o goleiro Filipe, emprestado ao Paraná, e os atacantes Gustavo, emprestado ao Internacional, e Madson, emprestado ao Fortaleza. As trocas poderão ser feitas até o dia 3 de abril.

O Corinthians tem nove pontos e está na lanterna do Grupo D. No entanto, a diferença é pequena para os concorrentes: a Ferroviária também tem nove pontos, o Guarani tem dez e o Bragantino tem 11. Os jogadores inscritos já ficam à disposição para a partida deste sábado, contra o Novorizontino, pela nona rodada do Paulistão.

Confira abaixo a lista dos inscritos:

Lista A

Goleiros: Cássio, Filipe e Walter

Laterais: Fagner, Michel Macedo e Sidcley

Zagueiros: Gil, Pedro Henrique e Bruno Méndez

Volantes: Gabriel, Richard, Camacho, Cantillo, Éderson e Ramiro

Meias: Luan, Mateus Vital, Ángelo Araos e Pedrinho

Atacantes: Boselli, Vagner Love, Gustagol, Everaldo, Madson, Matheus Davó e Yony González

Lista B

Goleiros: Diego Riechelmann, Matheus Donelli e Guilherme Castelani

Laterais: Daniel Marcos, Lucas Pires, Lucas Piton, Carlos Augusto e Gabriel Gallegos

Zagueiros: Léo Paraíso e Ronald

Volantes: Du e Roni

Meias: Gabriel Pereira, Vitinho, Gustavo Mantuan, Adson e Matheus Araújo

Atacantes: Janderson, Thalisson e Nathan.