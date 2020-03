Com motor V6, nova edição da Toyota Hilux GR-S é lançada por R$ 204.990

Leo Alves

A nova edição da Toyota Hilux GR-S foi lançada oficialmente no Brasil. Equipada com o motor 4.0 V6 a gasolina, o modelo está disponível por R$ 204.990 e terá apenas 100 unidades disponíveis. Entretanto, há também o modelo diesel. Cada uma das 400 unidades deste modelo podem ser adquiridas por R$ 220.090.

Toyota Hilux GR-S V6

Novidade da linha assinada pela Gazoo Racing, que é a divisão esportiva da Toyota, o modelo V6 a gasolina desenvolve 234 cv de potência e conta com 38, kgfm de torque máximo. A transmissão é a automática de seis marchas, assim como acontece com o modelo diesel.

Equipamentos

De série, a edição GR-S traz roda de 17 polegadas exclusiva, capota marítima, smart key, partida por botão, placa com o número da unidade, câmera de segurança no para-brisa com resolução Full HD, faróis em LED, sistema multimídia com tela de oito polegadas e controle de velocidade de cruzeiro.

Além desses equipamentos, confira abaixo outros itens da versão:

• Controle de assistência de arranque em subida (HAC – Hill Start Assist Control), sistema que facilita as manobras de subida em uso fora de estrada e urbano, atuando automaticamente nos freios ao sair da inércia.

• Controle de tração ativo (A-TRC – Active Traction Control), que funciona quando a tração 4×4 é ativada e evita derrapagem do veículo. Ele aplica automaticamente a pressão de frenagem em qualquer uma das quatro rodas que eventualmente perca a aderência e envia maior torque à roda oposta, garantindo que o veículo tracione corretamente.

• Trava do diferencial traseiro. Quando operada, permite que as duas rodas traseiras girem exatamente na mesma velocidade, aproveitando todo o torque disponível e facilitando as manobras de escape em uma situação de obstrução. Também é adicionado o assistente de descida (DAC – Downhill Assist Control), que ajuda o motorista a manter velocidade constante em declives acentuados, combinando o freio do motor e a pressão de frenagem.

• Modos de condução Eco e Power, que atuam modificando a curva do acelerador, para obter reações mais poderosas (modo Power) ou com consumo mais controlado (modo Eco).

• Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD);

• Assistente de frenagem de emergência (BA);

• Controle de tração (TRC);

• Controle de estabilidade (VSC);

• Controle de balanceamento de reboque (TSC);

• Assistente de subida (HAC);

• Luzes de parada de emergência (EBS);

• Faróis de neblina dianteiros LED;

• Luz de neblina traseira.

• Sete airbags: frontal para motorista e passageiro, joelho para motorista, lateral para motorista e passageiro e cortina com cobertura para bancos dianteiros e traseiros;

• Cintos de segurança de três pontos e apoios de cabeça para os cinco ocupantes;

• Pré-tensor e limitador de força para os cintos de segurança dianteiros;

• Indicador de cinto de segurança e alarme para todos os assentos;

• Fixações Isofix e fixação com suportes para a correia superior.

Cores

A picape pode ser adquirida nas seguintes cores: Preto Mica, Vermelho Metálico e Branco Pérola – esta última é a única em dois tons, com teto e capô na cor preta.

