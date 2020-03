Ribeirão Pires abandona o cemitério e seus mortos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



06/03/2020 | 10:23



O cenário de descaso e abandono do Cemitério Municipal São José, no bairro Vila Caiçara, em Ribeirão Pires, infelizmente, não é mais novidade para moradores cujos familiares ou amigos estão enterrados no local. O Diário denuncia a negligência do poder público há pelo menos cinco anos e, até agora, a situação continua.

Em visita ao local, a equipe de reportagem novamente viu de perto a caótica situação do equipamento, como mato alto entre jazigos e túmulos, lixo acumulado e túmulos deteriorados, que se encontram na parte alta do cemitério, onde ficam os jazigos públicos. Funcionários e munícipes destacam que os serviços de manutenção são esporádicos e “precisavam ser realizados com mais frequência”.

A esteticista Kelly Damaceno, 36 anos, perdeu a tia há três anos e o avô, há dois. Ambos estão sepultados na parte pública do cemitério. A moradora da cidade se mostra insatisfeita com o serviço prestado pelo local.

“É claro que existe uma diferença entre as manutenções feitas nas áreas pública e privada. Parecem dois ambientes, e isso causa enorme desconforto com os familiares que visitam aqui (cemitério)”, lamenta.

O problema da superlotação também é citado. Segundo a administração municipal, atualmente a necrópole possui 61 mil pessoas enterradas, o que munícipes consideram superlotação. Situação que já dura pelo menos três gestões – Clóvis Volpi (Patriota, 2005-2012), Saulo Benevides (MDB, 2013-2016) e Adler Kiko Teixeira (PSB- atual). Diante do caso, medidas paliativas foram adotadas pela Prefeitura, como ampliação da área de sepultamento e redução do prazo máximo para exumações das ossadas.

“O que adianta ampliar se não dão a atenção que merece? O cemitério ficou maior e o descaso só vai aumentando. Quando tem velório, no espaço onde haverá o enterro, eles cortam o mato no dia, depois, esquecem”, observa o aposentado Antônio João Pereira, 60, que há um ano e meio perdeu o irmão, que está enterrado na parte pública.

A Prefeitura de Ribeirão Pires informou, em nota, que o local recebe manutenção periodicamente.

OUTROS PROBLEMAS

O cemitério também foi alvo de multas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) em cerca de R$ 200 mil devido a infrações ambientais, e obrigou a administração municipal a iniciar processo de remediação do terreno.

Na época, a Prefeitura disse cumprir todas as solicitações da Cetesb, e que está em processo de contratação de empresa para realizar periodicamente análises das águas do lençol freático. A Cetesb observou que o cemitério é área remediada em monitoramento e acompanha os relatórios apresentados pela Prefeitura.

A partir de maio, quando está prevista a apresentação do estudo final, a companhia vai avaliar se a área poderá ser considerada reabilitada.